Frontale choc con un furgoncino, l'auto va in fiamme: Antonio, 19 anni, muore carbonizzato

di Redazione web

Uno schianto in auto che non ha lasciato scampo ad un giovane automobilista, Antonio Funes di 19 anni, di Altivole morto nell'auto in fiamme. Un terribile incidente, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in cui l'auto su cui viaggiava il ragazzo si è scontrata contro un furgoncino, a Fossalunga di Vedelago, in provincia di Treviso.

Bambino di 11 anni sopravvive sei ore sotto le macerie della casa distrutta dalle bombe russe

Vita spezzata

Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto frontalmente, proprio davanti ad un noto ristorante della zona, i cui testimoni avrebbero riferito di un rogo divampato subito dopo lo scontro, che non ha lasciato alcuna possibilità di salvezza al 19enne. Le fiamme sono state domate dall'intervento tempestivo dei soccorritori, ma inutilmente. L'altro automobilista, un uomo di 75 anni alla guida del furgoncino ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Treviso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata e secondo i medici è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA