Incidente in scooter, Alessio non ce l'ha fatta: aveva 16 anni. Morto in ospedale dopo un giorno di agonia

Un incidente in scooter è costato la vita ad Alessio Duranti, ragazzo di 16 anni Casirate d'Adda (Bergamo). Il giovane, trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è morto dopo più di 20 ore di agonia. In sella al suo scooter Piaggio 50 è finito contro il cancello di una cascina, dopo aver perso il controllo ad alta velocità.

Cosa è successo

L'incidente di Alessio è avvenuto nei pressi del casello di Treviglio, più precisamente vicino al sottopasso della Brebemi e dell’Alta velocità. Il ragazzo viaggiava a velocità sostenuta sulla strada, quando alle 18.30 circa, ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro il cancello della cascina Malosetta. In suo soccorso il 118 aveva inviato l'elicottero, con il quale il sedicenne era stato trasferito al Papa Giovanni. Oggi pomeriggio, attorno alle 15, il decesso.

Cordoglio social

Il 16enne era un grande appassionato di basket. Aveva giocato sin da piccolo nelle squadre di paese. Sui social sono arrivati i primi messaggi di cordoglio. «La Scuola Basket Treviglio si stringe attorno alla famiglia Duranti per la tragica scomparsa di Alessio, atleta classe 2006 cresciuto nel Centro Minibasket e nel Settore Giovanile del Basket Caravaggio, e in questa stagione in prestito nella nostra U17. È una tragedia che ci lascia attoniti. In questo momento non possiamo che restare in silenzio, feriti e provati da un dolore che difficilmente se ne andrà. Ciao Alessio, che la terra ti sia lieve», si legge.

