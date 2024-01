Andreea Rabciuc, nuovi esami sul corpo e accertamenti sugli oggetti trovati nel casolare: cosa succederà ora

di Redazione web

Restano ancora tanti punti poco chiari nel caso di Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 anni scomparsa il 12 marzo 2022 e il cui corpo (o almeno quello che si pensa sia il suo corpo) è stato ritrovato lo scorso sabato 20 gennaio. Nei prossimi giorni continueranno gli esami sulla salma, mentre domani dovrebbero esserci nuovi accertamenti sugli oggetti trovati sul luogo del ritrovamento.

Andreea Rabciuc, cosa succede ora

Nell'inchiesta della Procura di Ancona sulla morte di Andreea, che scomparve quasi due anni fa nelle campagne della Vallesina, in provincia di Ancona, domani dovrebbero essere sottoposti ad accertamenti di polizia scientifica gli oggetti repertati nel casolare dove è stato rinvenuto sabato 20 gennaio un cadavere che gli inquirenti ritengono sia quello della ragazza. Anche sulla salma, per altro, stando a quanto si è appreso, non sono terminati gli esami, dopo l'autopsia effettuata ieri, tanto che il corpo non è stato ancora liberato e restituito ai familiari.

