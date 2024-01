Andreea Rabciuc, la mamma Georgeta: «Non posso più sperare, ora voglio solo giustizia: ci sono più colpevoli»

«Ho pregato tanto che mia figlia mi mandasse un messaggio dicendo che era da qualche parte, che non poteva tornare da me, ma almeno così avrei saputo che era viva. Adesso non posso più nemmeno sperare». È rotta dal pianto la voce di Georgeta Cruceanu, la mamma di Andreea Rabciuc. Da quel 12 marzo 2022 quando di sua figlia, all’epoca 27enne, si erano perse le tracce, ha continuato a sentire nel suo cuore che prima o poi l’avrebbe riabbracciata.