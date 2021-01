Anche Papa Ratzinger si è vaccinato contro il Covid: la conferma del Vaticano

Non solo Papa Francesco: anche il Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, si è vaccinato contro il coronavirus. «Posso confermare che nell'ambito del programma di vaccinazione dello Stato della Città del Vaticano ad oggi è stata somministrata la prima dose del vaccino per il COVID-19 a Papa Francesco e al Papa emerito», ha riferito il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Già ieri era emersa la voce che Bergoglio si era vaccinato contro il Covid, nell'ambulatorio davanti all'aula Nervi, che normalmente ospitava, prima della pandemia, i grandi eventi in Vaticano e anche le udienze generali. La notizia della vaccinazione del Papa, con Pfizer, per conservare il quale anche le strutture sanitarie della Santa Sede si sono attrezzate con un mega refrigeratore, era circolata sulla stampa argentina, mentre il Vaticano ufficialmente non aveva commentato e si era limitato a comunicare, attraverso il portavoce Matteo Bruni, che «questa mattina (ieri, ndr) ha avuto inizio la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 nell'atrio dell'Aula Paolo VI». Stamattina è invece arrivata la conferma ufficiale.

Le parole del Papa sul vaccino

«Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica - aveva detto qualche giorno fa in una intervista tv Papa Francesco -, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri». E così tra gli addetti sanitari e le Guardie svizzere, il Pontefice ha ricevuto il vaccino nel primo giorno della campagna iniziata in Vaticano.

La priorità dei vaccini è data al personale sanitario e di pubblica sicurezza, agli anziani ed al personale più frequentemente a contatto con il pubblico, come il personale di sicurezza e gli addetti ai musei o il personale dell'annona. In questi giorni saranno vaccinati i cittadini, i dipendenti e pensionati, ma anche i familiari che godono dell'assistenza del Fas (Fondo Assistenza Sanitaria). La campagna è completamente su base volontaria. Per ora sono esclusi dalla vaccinazione i minori di anni 18 perché non sono stati ancora effettuati studi che comprendono questa fascia di età.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 14:15

