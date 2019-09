Amazon assume 7 giovani rifugiati da Paesi in guerra: contratto a tempo indeterminato

assume in Italia, e tra i suoi lavoratori prende 7 giovani rifugiati provenienti da Paesi in guerra: il colosso dell'e-commerce, in una nota, ha comunicato di aver assunto con contratto a tempo indeterminato i 7 migranti nel centro di distribuzione di Larizzate, periferia di Vercelli. Un progetto pilota per l'inclusione nel lavoro, che ha coinvolto ragazzi con un elemento in comune, la fuga per necessità dal proprio Paese teatro di conflitti armati.Il progetto ha seguito un lungo iter, dal momento dell'identificazione dei beneficiari attraverso la Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, fino all'inserimento nel magazzino Mxp3. Uno dei giovani rifugiati, ad esempio, è il 24enne, che dopo una tappa in Libia, è sbarcato a Lampedusa e infine è arrivato a Vercelli, dove è stato tra i primi ad essere assunto a tempo indeterminato come operatore di magazzino.Amazon annuncia che a partire dal prossimo anno il progetto di inclusione verrà esteso a tutti gli altri centri di distribuzione Amazon in Italia, tra cui Passo Corese (Rieti), Castel San Giovanni (Piacenza) e Torrazza Piemonte (Torino. «Si tratta di un importante progetto di integrazione sociale - commenta il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro -: avere aziende sul territorio che contribuiscono all'integrazione di persone svantaggiate sicuramente costituisce un notevole contributo per il sistema, fornendo nuove opportunità per chi si trova in difficoltà».