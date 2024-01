Alessia, scomparsa a 20 anni: «È uscita in auto col suo cane, non è più tornata». Familiari in ansia, l'appello su Fb Della giovane, residente a Talsano (Taranto) non si hanno notizie da ieri sera







di Redazione web Una ragazza di vent'anni, Alessia Semeraro, risulta scomparsa dalla serata di ieri - mercoledì 24 gennaio - nel tarantino. La giovane, capelli scuri e occhi scuri, alta all'incirca 170-175 cm, abita a Talsano, piccolo comune in provincia di Taranto. Alessia scomparsa a vent'anni Familiari e conoscenti hanno lanciato un appello sui social: Ha con sé il suo cane Aron ed è uscita con la sua auto, si legge nel post, che spiega come la macchina di Alessia, una Fiat 500 bianca con targa FP087JM sia stata vista per l'ultima volta a Campomarino. Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 20:45

