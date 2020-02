Travolto da un'auto mentre accompagna i figli a scuola: Alessandro muore a 49 anni

Coronavirus in Italia, gli aggiornamenti in diretta

Un uomo di 49 anni,, è morto questa mattina dopo essere stato travolto da un'auto mentre accompagnava i suoi figli a scuola: la tragedia è avvenuta in provincia diad, stamane poco dopo le 8. Illesi invece i due figli.Subito soccorso sia dal conducente del veicolo e da un passante, che hanno allertato i carabinieri del 118, Alessandro è stato trasportato in ospedale, dove è però morto poco dopo in seguito alle gravi ferite riportate. La Procura di Siena ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti dell'automobilista: l'incidente è avvenuto in una strada che si trova all'ingresso del centro abitato del paese.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il guidatore avrebbe dichiarato di non aver visto l'uomo, che si trovava a bordo strada: il 49enne, che stava accompagnando alla fermata dello scuolabus i figli, che frequenterebbero la scuola media, si sarebbe fermato a gettare la spazzatura. Dopo l'urto e i primi soccorsi, l'uomo è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Siena dove è morto poco dopo.