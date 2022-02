Matteo muore a 21 anni, una petizione online degli amici per fargli avere la laurea

Voleva laurearsi in chimica insieme ai suoi amici di corso. Era questo il sogno di Matteo Cairo studente di Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria, morto a 21 anni per una rara malattia all'inizio di febbraio. Un sogno che gli amici e la famiglia sono convinti di poter riuscire a realizzare chiedendo al rettore dell’università del Piemonte Orientale, la laurea ad honorem in suo ricordo. Come? Con una petizione on line lanciata su Change.org che al momento sfiora le 3mila firme. «Matteo era davvero una bella persona, mai arrogante, ma serio e umile. Merita questa laurea», dicono gli amici.

«Siamo un gruppo di amici di Matteo, - si legge nella petizione - uno studente dell’Università del Piemonte Orientale (UPO), iscritto alla facoltà di Chimica, al terzo anno. Purtroppo, Matteo non c’è più, e non è riuscito a completare gli studi a causa di una malattia rara, che lo ha portato ad avere gravi complicazioni. Il suo obiettivo era quello di riuscire a completare il suo percorso di studi insieme a noi, ma purtroppo la vita ha voluto diversamente. Matteo amava davvero tanto questo corso di studi, perciò è così importante raggiungere l'obiettivo. Per questo motivo chiediamo ascolto al Rettore dell’università del Piemonte Orientale, affinché dia la possibilità alla famiglia di Matteo di realizzare il suo sogno, ed ottenere la laurea ad honorem in suo ricordo. Abbiamo bisogno di raggiungere il maggior numero di firme per realizzare questo obiettivo, e per questo ci serve il vostro aiuto!».

