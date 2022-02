Bloccata in autostrada mentre va all'università: Elisa, studentessa torinese, si laurea su Teams

Una laurea in qualche modo storica. Elisa Santacroce, 23enne di Caselle (Torino) ma iscritta all'università di Genova, è probabilmente la prima studentessa italiana a discutere la tesi direttamente dall'abitacolo di un'auto. Il motivo? Mentre stava raggiungendo l'ateneo ligure, accompagnata dal fidanzato, ieri mattina la ragazza si è trovata bloccata a causa del maxi tamponamento che sulla A26 ha causato due morti e dieci feriti.

Leggi anche > Niccolò Ciatti, il ceceno è tornato in Spagna e si proclama innocente. L'ira della famiglia. «Vuole l'immunità»

Elisa, iscritta al corso triennale in Servizio Sociale all'Università di Genova, era partita con largo anticipo dalla provincia di Torino per arrivare in tempo per la discussione. Quel contrattempo sulla strada, però, ha scombinato i suoi piani. Preoccupata, la giovane ha telefonato al suo relatore, il professor Luca Sabatini, che le propone di collegarsi su Teams, piattaforma tra le più utilizzate in questi anni di pandemia, tra lockdown e lezioni a distanza. La giovane discute la tesi online e viene proclamata dottoressa.

«Eravamo bloccati su alcuni rituali e siamo riusciti a diventare flessibili, siamo diventati 'problem solver'. Come dire, avete presente la gabbia d'acciaio di Weber? abbiamo rotto quell'acciaio», commenta all'ANSA citando Max Weber Luca Sabatini, docente di sociologia all'Università di Genova e relatore della studentessa, che si è laureata con una tesi su 'Il fenomeno della povertà'. «In fondo - aggiunge il docente - in questo lungo periodo abbiamo usato il pc per la didattica a distanza. E se è vero che la discussione di una tesi dev'essere fatta in presenza è anche vero che ieri la studentessa era 'in isolamento'. Ho usato questo escamotage, la Commissione ha compreso e condiviso, e quindi abbiamo fatto così».

Alla fine, una volta superato l'ingorgo, Elisa Santacroce e il suo fidanzato Alessio sono comunque riusciti a raggiungere l'università di Genova, per festeggiare la laurea. Almeno la celebrazione, com'è giusto che sia, è avvenuta in presenza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA