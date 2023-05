Lite col padrone di casa per affitti non pagati: Aleandro ucciso a 32 anni. In strada lo strazio di amici e parenti

di Redazione Web

Omicidio choc a Palermo. Un ragazzo di 32 anni, Aleandro Guadagna, è stato ucciso stamattina a colpi di pistola nella borgata di Boccadifalco, alla periferia sud della città: il delitto è avvenuto in via Mulino 32. Il giovane è stato ucciso per strada, pare nel corso di una lite. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale. La via Boccadifalco è stata chiusa al traffico. Strazianti le scene davanti al corpo del giovane ammazzato, con il dolore di familiari e amici.

Omicidio a Palermo, chi era la vittima

Gli investigatori si sono subito messi sulle tracce dell'assassino: il primo sospettato sarebbe il padrone di casa della vittima, rintracciato dai carabinieri qualche ora dopo il delitto. Secondo quanto ricostruito dai militari del nucleo investigativo l'omicida avrebbe atteso che la vittima uscisse dal portone di casa, in via Molino 32, prima di fare fuoco. Poi è fuggito.



I familiari di Guadagna hanno subito chiamato il 112, un'ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

