Alberto Franzoi, fisico nucleare travolto e ucciso da una valanga davanti al fratello: aveva 34 anni, era papà di due bambini

Alberto Franzoi, uno scialpinista 34enne, è morto travolto da una valanga in val di Fleres, in Alta Valle Isarco, in Alto Adige, durante un'escursione sulla neve con il fratello. Ieri mattina, sabato 16 dicembre, i due erano a circa 3.000 metri sotto Cima delle pecore, quando c'è stato il distacco di neve. È stato Marco, il fratello maggiore rimasto illeso, a chiamare i soccorsi dopo l'incidente. La chiamata è partita poco dopo le 11.30.

Sul posto, per le ricerche, sono intervenuti il soccorso alpino di Fleres e gli elicotteri Pelikan 1 e dell'Aiut Alpin Dolomites. L'escursionista, una volta recuperato, è stato portato all'ospedale di Bolzano, ma è deceduto. Sotto choc, invece, il fratello.

Chi era Alberto Franzoi

Alberto Franzoi era originario di Rovereto, ma abitava a Roncafort insieme alla moglie e i suoi due figli. Era tecnico dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, esperto nel settore delle microtecnologie, riporta Il Corriere. Aveva vissuto un anno negli Stati Uniti per studiare, poi aveva lavorato per Fbk, prima di trasferirsi alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa.

Domenica 17 Dicembre 2023

