La storia di Ahmed: sbarcato a Lampedusa nel 2011 si laurea con una tesi sui diritti umani

Sabato 7 Settembre 2019, 18:32

è uno: hae venerdì si è finalmente laureato all'Università di Torino con una tesi sui diritti umani in, area dalla quale era scappato dopo essere stato incarcerato, perseguitato e dopo aver assistito all'omicidio del padre e di sei fratelli.Ahmed èe si è poi trasferito a, concentrandosi sullo studio per riscattare un passato ricco di sofferenze. Ha passato i suoi primi giorni nel capoluogo piemontese dormendo nella stazione di Porta Nuova, mentre oggi vive al Collegio universitario e ha intenzione di partecipare a un dottorato di ricerca. Ha lo status di profugo e un figlio, chiamato Nelson Mandela in onore dell'eroe che ha per tanti anni lottato contro il razzismo.Perseguitato dal regime del suo paese è riuscito a evitare il carcere perché, considerato morto, è stato abbandonato in un campo dove è stato trovato e soccorso da alcuni contadini del posto. Da quel momento in poi ha capito che sarebbe stato impossibile continuare a vivere ine ha deciso di cercare un'occasione di riscatto in Europa, arrivando in Italia dopo cinque anni, tre dei quali trascorsi in Libia. Nel corso del suo viaggio verso l'Italia ha visto morire molti suoi compagni, in cerca, proprio come lui, di una seconda opportunità.Arrivato a Torino, ospite di un gruppo di connazionali, si è di nuovo iscritto all'università, laureandosi con la discussione di una tesi intitolata “Human rights in Darfur”, dedicata a un conflitto non molto noto, visto che le problematiche condizioni di vita nell'area sono tali da rendere impossibile la ricerca. Il quadro venuto fuori dal lavoro di Ahmed Musa è quello di un genocidio portato avanti per realizzare una pulizia etnica ai danni delle popolazioni non arabe. La tesi è stata scritta in inglese e discussa in italiano e Ahmed ha ottenuto un punteggio di 90/110.