Ravanusa, esplosione fa crollare una palazzina. 12 dispersi, tra di loro una donna incinta e alcuni bambini

Un'esplosione ha causato il crollo di una palazzina di tre piani a Ravanusa (Agrigento). Ci sarebbero persone sotto le macerie. I vigili del fuoco di Canicattì, Agrigento e Licata stanno domando le fiamme che si sono sviluppate. Soltanto dopo potrà iniziare la ricerca delle persone.

Ravanusa, crollata una palazzina. Danni anche a quelle circostanti

L'esplosione ha causato il crollo di una palazzina tra via Trilussa e via Galilei, ma ha interessato anche diversi edifici circostanti. L'esplosione è avvenuta intorno alle 20.30 e fino a oltre le 23 i vigili del fuoco hanno dovuto domare le fiamme sviluppatesi dopo il boato. Solo da pochi minuti sono iniziate le prime operazioni di scavo sotto le macerie, alla ricerca dei dispersi.

Ravanusa, 12 persone disperse tra cui tre bambini e una donna incinta

Nel crollo delle palazzine in via Trilussa a Ravanusa (Agrigento) sarebbero disperse 12 persone tra cui tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta. Il numero dei dispersi è aumentato con il passare delle ore, a causa della gravità dell'esplosione. In un primo momento si era parlato di cinque dispersi, poi di otto e infine di 12 persone.

Ravanusa, il procuratore: «Ora i soccorsi, poi le indagini»

«Questo è il momento dei soccorsi. Domattina, quando interverrà la squadra speciale dei vigili del fuoco da Palermo, interverrà anche la Procura. Al momento abbiamo notizie di dispersi, dobbiamo aspettare e capire». Lo ha detto il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio in merito all'esplosione che ha devastato via Trilussa a Ravanusa. La procura di Agrigento è competente per l'inchiesta sull'esplosione che ha distrutto edifici e dove 12 persone sarebbero disperse.

Ravanusa, l'esplosione forse causata da una bombola

L'esplosione che ha provocato il crollo della palazzina a Ravanusa potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola. È una delle prime ipotesi stabilite subito dopo il crollo, ma non si esclude che la deflagrazione possa essere avvenuta a causa della rottura di un tubo del metano: questo spiegherebbe anche la portata dell'esplosione e dei danni causati.

Ravanusa, il sindaco: «Un disastro, ci serve aiuto»

Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo ha lanciato un appello subito dopo il crollo della palazzina: «Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. E' un disastro». In via Galileo Galilei stanno arrivando in tanti per portare aiuto e cercare di salvare chi è rimasto sotto le macerie.

Tutto è iniziato con un forte boato che ha squarciato il silenzio di un normale sabato sera a Ravanusa. Poi - chi si è affacciato alle finestre - ha visto le fiamme, altissime, e il crollo di una palazzina in via Galilei. I frammenti della casa sono stati scagliati a diversi metri di distanza dal luogo del dramma.

L'APPELLO DEL SINDACO CARMELO D'ANGELO

Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo ha lanciato un appello: «Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro». In via Galileo Galilei stanno arrivando in tanti per portare aiuto e cercare di salvare chi è rimasto sotto le macerie.

E infatti numerose squadre di volontari della Protezione Civile, dei vigili del fuoco e della Croce Rossa, provenienti da diversi comuni dell'agrigentino, si stanno recando a Ravanusa. I soccorritori sono impegnati nelle ricerche di alcuni dispersi che non sono ancora stati rintracciati. In particolare hanno raccolto l'appello lanciato dal sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo, che ha chiesto l'intervento di uomini e mezzi, i sindaci di Licata, Palma di Montechiaro e Naro.

RAVANUSA: IL VIDEO DELL'INCENDIO

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 23:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA