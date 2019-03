“Agenzia Nazionale della Croce Rossa Italiana sulle tossicodipendenze” al summit mondiale sulle droghe. «Nel mondo 275 milioni di drogati»

La droga cambia piazza: dopo il blitz contro i Casamonica, la "Mala" si sposta

Nuova droga killer, primo sequestro in Italia: simile all'eroina e costa pochissimo. Negli Usa ha fatto strage

Allarme eroina killer a Tor Bella Monaca dopo l'aggressione alla polizia. In due ore quattro tossicodipendenti in overdose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tossicodipendenza a livelli della pandemie. Lo confermano i dati emersi durante il Congresso mondiale sulle droghe in corso questi giorni a Vienna in Austria, dove si sono dati appuntamento tutti i massimi esperti della terra sul drammatico problema della droga e dei gravi danni che provoca in chi ne fa uso. Sono milioni i morti per overdose negli ultimi anni. Dati da brivido che descrivono una pandemia a tutti gli effetti. In prima linea nella lotta alla droga e ad arginarne gli effetti mortali anche esperti italiani che da anni studiano e combattono il problema. Quello che nel mondo si deve evitare è che la guerra alla droga si trasformi sempre di più in una guerra ai drogati, che hanno conosciuto in numero sempre maggiore la realtà del carcere, condizione che aggrava la loro già difficile situazione.fondatore disulle tossicodipendenze, è intervenuto nel summit, in qualità di(siglata tra), auspicando un tanto atteso cambio di passo, facendosi portavoce anche di tutte quelle realtà che nel mondo operano per diffondere una politica umanitaria verso i tossicodipendenti, come la, che da oltre 40 anni si occupa di salvare da overdose e curare tossicodipendenti principalmente a Roma nei quartieri a rischio comee davanti la, incontrando e trattando ogni giorno oltre seicento persone con problemi di dipendenza.I dati riportati nel “” dell’) parlano di, ovvero il, che hanno utilizzato almeno una volta sostanze nell’ultimo anno e che vanno da un range di età tra i. Dagliinvece arrivano i dati più drammatici:negli ultimi 3 anni, che attestano il definitivo fallimento delle “” lanciata dalDa molti interventi dei rappresentati dei paesi presenti, tra i quali quello di, si è avvertita la necessità di cambiare la rotta e far riconoscere a livello mondiale l’importanza della politica della “riduzione del danno”, con investimenti a favore della cura del tossicodipendente, per bilanciare la precedente eccessiva spesa pubblica in dannose misure repressive che hanno colpito solo il consumo e non lo spaccio. Non sono mancate le posizioni come quella delcontrario ad ogni tipo di apertura nei confronti dei tossicodipendenti. ( nella foto in basso la sala dove è in corso il Summit mondiale contro le droghe di Vienna).«E’ fondamentale rendere accessibile la cura al tossicodipendente, perché l’interesse di ogni nazione dovrebbe essere quello di conoscere e curare anche questa tipologia di paziente. E’ palese che un tossicodipendente conosciuto è sempre pericoloso per sè e per gli altri, ma uno sconosciuto è pericoloso due volte», ha dichiarato Massimo Barra sottolineando l’importanza di liberalizzare le terapie in Italia e nel mondo, infatti sono molti i limiti burocratici da superare nel campo della cura delle dipendenze. ( nella foto in basso il soccorso ad un tossicodipendente in overdose).questo già avviene perché si dà assistenza 24h al giorno 365 giorni all’anno a chiunque ne faccia richiesta senza discriminazioni, basandosi solo sui principi di