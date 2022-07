Agenzia delle Entrate sotto attacco hacker: possibile furto di dati, chiesto l'intervento di Sogei

L'Agenzia delle Entrate sotto attacco hacker. Ci sarebbe stato un furto di dati dal sistema informativo della fiscalità ed è stato chiesto l'intervento di Sogei, la società partecipata dal Mef che gestisce le infrastrutture tecnologiche dell'amministrazione finanziaria.

Le indagini

Dalle prime indiscrezioni, sembra che alcuni hacker abbiano rubato all'Agenzia delle Entrate circa 78 giga di dati. Non ci sono conferme ufficiali, ma sul caso stanno indagando i tecnici dell'Agenzia delle Entrate insieme alla Polizia postale. Non appena ci saranno novità nelle indagini, l'esito di tutti gli approfondimenti sarà inviato in un'informativa all'autorità giudiziaria.

L'attacco e il ricatto

Il gruppo di hacker che avrebbe colpito i sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate potrebbe essere LockBit, che opera a livello mondiale nelle attività di ramsonwere e che avrebbe dato all'Agenzia un ultimatum di 5 giorni. Se non venisse pagato un riscatto, i documenti rubati (tra cui rapporti finanziari e contratti) potrebbero essere pubblicati. Ci sarebbe stata infatti una rivendicazione da parte di LockBit. Come spiega Pierguido Iezzi, ceo di Swascan (polo di sicurezza del gruppo Tinexta), «LockBit è divenuta nell'ultimo trimestre di gran lunga la cybergang più attiva a livello mondiale nelle attività di ransomware, con oltre 200 attacchi messi a segno tra aprile e giugno. Il ransomware continua a essere la principale arma dei criminal hacker e, di conseguenza, il principale pericolo per aziende pubbliche e private».

Le verifiche di Sogei

Non ci sono conferme o smentite ufficiali sull'attacco hacker. L'Agenzia delle Entrate ha però spiegato di aver immediatamente chiesto un riscontro e dei chiarimenti a Sogei, società pubblica, interamente partecipata dal Mef, gestisce le infrastrutture tecnologiche dell'amministrazione finanziaria. Anche Sogei si sta occupando delle verifiche del caso.

