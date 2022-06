Attacco hacker, fuori uso alcuni siti web istituzionali. I Carabinieri: «Per noi solo problema tecnico»

Ancora un probabile attacco hacker ai danni delle istituzioni italiane. Dopo l'attacco di questa mattina al Comune di Palermo, vari siti istituzionali - come quello del Porto di Venezia - registrano malfunzionamenti, probabilmente a causa di un'intrusione da parte di cyber criminali. Anche il sito dell'Arma dei Carabinieri è irraggiungibile, con la dicitura «Il sistema è temporaneamente non disponibile, ci scusiamo per il disagio». Dall'Arma però tranquillizzano: in questo caso non c'è certezza di un attacco hacker, ma un probabile problema tecnico, con il sito web che da qualche giorno «funziona a singhiozzo».

Stamattina attacco al comune di Palermo

Già questa mattina, come detto, era stato rilevato un altro attacco hacker, stavolta al sistema informatico del Comune di Palermo. La SISPI ha già costituito un team tecnico per gestire l'evento e sono state messe in campo le misure necessarie a porre rimedio a possibili violazioni dei dati personali e si sta provvedendo alle comunicazioni nei confronti delle autorità competenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 16:57

