Termina il turno di lavoro e muore a 46 anni sulla strada di casa

ROSSANO VENETO - Sangue sulle strade del vicentino, il 46enne rossanese Enrico Moi poco prima delle 5.30 di questa mattina, al termine del turno di lavoro notturno sulla strada per rientrare a casa ha perso lungo via Bassano, forse per un colpo di sonno, il controllo della sua Ford Focus: uscito di strada è finito nel fossato della roggia e ha impattato contro il muretto che delimita l’ingresso di un’abitazione.



I vigili del fuoco giunti da Bassano e Padova con l’autogrù hanno estratto la Focus finita all’interno del tubo di scolo in cemento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem di Bassano che nulla hanno potuto fare per l’automobilista, deceduto sul colpo. Per i rilievi e la regolazione del traffico sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia.

