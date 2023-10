X Factor 2023, Angelica Bove emoziona i giudici con il brano manifesto della carriera di Sinead O’Connor

Angelica Bove, 20 anni da Roma, che ad X Factor 2023 è concorrente nella squadra di Ambra Angiolini, nel corso del primo Live Show ha coinvolto ed emozionato il tavolo dei giudici e il pubblico dell’X Factor Arena con la sua appassionata esibizione sulle note di un brano celebre in tutto il mondo.



X Factor, pagelle: Morgan incontenibile (8 con riserva), Ambra agguerrita (6+), Fedez pacato (6), Dargen anonimo (5). Michielin ipnotica (9)



X Factor, Morgan contro Annalisa: «La sua "Bellissima" di una banalità unica». La risposta al veleno del produttore



​X Factor 2023

Angelica ha incantato tutti con “Nothing Compares 2 U”, il brano manifesto della carriera di Sinead O’Connor, l’artista irlandese scomparsa quest’estate.



X Factor 2023 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand https://xfactor.sky.it/

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA