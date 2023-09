Uomini e Donne, Tina Cipollari e il test di gravidanza per Gemma Galgani: «Con chi ti sei frequentata in questi mesi?»

di Redazione web

Tina Cipollari è tornata alla carica quest'anno a Uomini e Donne, «più carica e pungente» di sempre. Il dating show condotto da Maria De Filippi è ricominciato da un paio di settimane e l'opinionista ha già preso il palcoscenico per dar vita al suo show, amatissimo dal pubblico.

Nella puntata di oggi, 27 settembre, Tina ha portato con sé un test di gravidanza per la sua amica-nemica, Gemma Galgani. Cosa sarà successo?

Andiamo a scoprirlo insieme.

Tina Cipollari e il test di gravidanza: cosa è successo

Il test di gravidanza è stato sicuramente il protagonista di questa puntata di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha raccontato di aver trascorso il weekend in compagnia di Maurizio, il nuovo cavaliere che la sta corteggiando. I due, tuttavia, sembrerebbero aver trascorso le due notti in camere separate. Non è mancato il commento piccato di Tina che ha esordito: «Soldi buttati, due serate inutili», nonostante, si sia convinta che qualcosa di misterioso sia successo tra loro due.

Così ha deciso di prendere in mano la situazione e far fare il test di gravidanza a Gemma (72 anni), portandola nel backstage. Dopo aver chiuso la porta del bagno, rimaste in attesa di qualche minuto, è arrivata la notizia che ha lasciato tutti senza parole: Gemma è incinta.

Tra le risate del pubblico e quelle di Maria De Filippi, Tina Cipollari ha voluto sapere il nome e cognome del papà del piccolo in arrivo che, a questo punto, non è Maurizio...

