Uomini e Donne, ex partecipante arrestato: botte e minacce di morte alla fidanzata 19enne

Marco Arduini, 45 anni, ex partecipante del programma Uomini e donne, è finito in manette. Lo hanno arrestato i carabinieri di Cattolica, in provincia di Rimini, in Emilia Romagna. Pare sia accusato di aver picchiato e minacciato di morte la sua fidanzata, una 19enne.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. Le accuse mosse a suo carico sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni.

L'arresto

Dopo un ultimo assalto particolarmente violento, la giovane è stata costretta ad andare in ospedale. Poi la denuncia, le indagini dei carabinieri e oggi l'arresto. L'uomo lunedi fornirà la sua versione dei fatti nell'interrogatorio di garanzia.

