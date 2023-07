Scopre che è una trans e la accoltella nel cuore della notte a Rimini: è caccia all'uomo

Una 40enne transessuale peruviana è stata accoltellata più volte in diverse zone del corpo da un cliente che la credeva «sessualmente» donna. Il particolare l'avrebbe riferito la stessa transessuale alla polizia di Stato intervenuta la notte scorsa A Rimini.

Soccorsa da una connazionale e accompagnata in pronto soccorso, la 40enne non è in pericolo di vita ma è ricoverata al Bufalini di Cesena, in osservazione. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, l’aggressione sarebbe avvenuta verso 3.30. Il cliente, forse straniero, dopo essersi appartato con la trans si sarebbe reso conto che lei in realtà non era ancora una donna ed avrebbe reagito con violenza per allontanarlo. Su tutto il territorio è caccia al feritore.

