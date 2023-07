Veglia la moglie morta in casa da tre giorni: trovati dai carabinieri chiamati dai vicini

di Redazione web

È rimasto per oltre tre giorni al fianco della moglie morta in casa. Lo hanno scoperto oggi i carabinieri allertati dai condomini in piazza del Testaccio al civico 20 in zona Aventino a Roma.

I militari sono entrati nell'appartamento rinvenendo il corpo della donna 69enne privo di vita, e al suo fianco il marito affetto da demenza senile. Sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza ed è stato accertato che la donna è morta per cause naturali. I carabinieri hanno informato le autorità competenti e i parenti stretti perchè si occupassero dell'uomo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 15:48

