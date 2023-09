Uomini e donne, ex tronista debutta in radio: ecco di chi si tratta

di Redazione web

Lorenzo Riccardi approda in radio. A farlo sapere è proprio l'ex tronista di Uomini e donne che si è ritrovato ad intraprendere una nuova esperienza che lo vedrà coinvolto in un nuovo mondo lavorativo. La simpatia e la capacità di coinvolgere sono delle qualità per le quali conquistò i fan del programma di Maria De Filippi.

Ecco di cosa si occuperà l'ex tronista.

Verissimo, Lorenzo Riccardi a Claudia Dionigi: «La sposo per donarle l'amore che lei da a me e alla nostra bambina»

Uomini e Donne, paura Claudia Dionigi: in ospedale per «una brutta emorragia post parto»

L'impegno in radio

«Siamo pronti per una nuova avventura assieme alla famiglia di Rds next! Con noi ci saranno tantissimo ospiti, scriveteci nei commenti chi vi piacerebbe vedere nelle nostre interviste! Non perdete la prima puntata del 12 settembre 🎙️», ha scritto l'ex tronista sui social.

Con lui anche Alessandra Gilioli, modella e influencer milanese, già impegnata da tempo nel ruolo radiofonico.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA