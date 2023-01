Uomini e Donne, paura Claudia Dionigi: in ospedale per «una brutta emorragia post parto»

Complicazioni per Claudia Dionigi. A distanza di tre settimane dal parto, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha avuto una emorragia. A raccontarlo è lei stessa in alcune storie Instagram, dove è ricomparsa oggi sul social a distanza di circa diciotto ore. Fortunatamente, la neo mamma ha raccontato come sta da casa sua, segno che è tornata dall'ospedale: «Ho avuto una brutta emorragia, ma brutta, non si fermava. Mi sono proprio spaventata tantissimo».

Claudia racconta, poi, la corsa in pronto soccorso, con la paura di dover lasciare sola per qualche giorno la piccola Mavi, così chiamano la bambina. Ma, fortunatamente, alla fine non si è trattato di nulla di grave: è stata visitata dai medici che l’hanno subito rassicurata. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, ma adesso dovrà seguire una cura. «Ho dei coaguli, dei rimasugli del parto» rivela Claudia, motivo per cui sovrà seguire un percorso medico.

La serenità

Claudia, ora, dovrà seguire una cura con la quale riuscirà a espellere tutti questi rimasugli post parto. Tutto nella norma, insomma, ma di fronte alla parola "emorragia" ovviamente per l'ex volto del dating show di Canale 5 c'è stato un grandissimo spavento. Stanotte è rientrata a casa tra le due e le tre, non è stato necessario il ricovero. «Sto bene», conclude la futura moglie di Lorenzo Riccardi su Instagram.

