Verissimo, Lorenzo Riccardi a Claudia Dionigi: «La sposo per donarle l'amore che lei da a me e alla nostra bambina»

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne sono stati ospiti nel salotto di Verissimo. A Silvia Toffanin hanno raccontato l'emozione di essere diventati genitori della piccola Maria Vittoria ma anche di come stanno preparando il giorno del loro matrimonio. Lorenzo ha fatto la proposta a Claudia pochi giorni dopo la nascita della loro bambina.

La proposta di matrimonio di Lorenzo

Lorenzo Riccardi ha chiesto a Claudia Dionigi di sposarla utilizzando una tutina della sua bambina. L'ex tronista ha detto: «Ho sempre saputo che Claudia fosse la donna della mia vita ma l'ho capito davvero quando è nata nostra figlia. Lei mi ha dato l'amore più grande del mondo e siccome io non potrò mai ripagarla completamente, ho deciso di chiederle di diventare mia moglie per amarla ogni giorno per sempre».

La storia d'amore di Lorenzo e Claudia

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi stanno insieme ormai da quattro anni. La coppia si è conosciuta all'interno di Uomini e Donne e da quel momento non si è più lasciata.

