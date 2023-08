U&D, Alessia Cammarota e i chili presi durante la gravidanza: «Ci vorrà tempo». Poi chiarisce l'allontanamento di Aldo

di Redazione web

Una delle coppie più belle uscite dal dating show di Maria De Filippi è certamente quella formata da Aldo Palmieri e Alessia Cammarota. Dopo un percorso molto travagliato, i due hanno deciso di darsi una possibilità per vedere cosa può nascere dal loro amore. Quasi 10 anni dopo, i due si sono sposati e hanno avuto tre bellissimi bambini. L'ultimo arrivato in casa Palmieri-Cammarota è Mattia, di appena appena un mese. Come sta andando il recupero post parto? Aldo Palmieri sostiene la neo mamma? Alessia ha risposto ad alcune domande da parte dei fan.

Alessia Cammarota e i chili presi

Alessia Cammarota è diventata da poco mamma tris, con l'arrivo di Mattia, terzo figlio, dopo Niccolò e Leonardo. La terza gravidanza ha trovato Alessia molto provata perché avvenuta poco dopo un aborto spontaneo, molto doloroso. Ma adesso Alessia sorride di nuovo, grazie alla sua famiglia. L'influencer ha risposto ad alcune domande da parte dei suoi fan, tra cui alcune curiosità sui chili hce ha preso durante il periodo della gravidanza, alle quali lei ha risposto così: «Bisogna dare il tempo di recuperare al proprio corpo. Nove mesi di dieta mi hanno aiutato sicuramente. Ma non credete che tutto sia perfetto l'attimo dopo.

Alessia Cammarota ha deciso di rispondere anche ad alcune domande più personali, che le chiedevano dove fosse finito Aldo, suo marito. I fan erano molto preoccupati che potesse essersi allontanato da lei e averla lasciata sola, ma questo non potrebbe essere più lontano dalla verità. Aldo gestisce un lcoale aperto anche di sera. Alessia ha detto di essere serena al riguardo e di non avere paura dei tradimenti perché si fida dell'uomo. Poi, Alessia ha pubblciato un video in cui mostra il marito e, ironicamente, lo accusa di essere scomparso, ma lui, dolcissimo, risponde: «Sto dall'altra parte del telefono, non ti mollo più!»

