Alessia Cammarota incinta a Verissimo: svelato (in anteprima) il nome del terzo figlio

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono stati oggi ospiti a Verissimo. L'amata coppia di Uomini e Donne ha rivelato in anteprima il nome del loro terzo figlio: «Mattia», hanno detto in coro i due figli Niccolò e Leonardo, entusiasti di diventare i fratelli maggiori del piccolo in arrivo.

L'annuncio della gravidanza era avvenuto più di un mese fa, quando via Instagram Alessia Cammarota ha rivelato la bella novella con un post emozionante. I due figli entrati nel salotto di Silvia Toffanin hanno svelato il nome del fratellino in arrivo: si chiamerà Mattia e nascerà tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

I due ex volti di Uomini e Donne hanno ripercorso, grazie ad alcuni filmati mandati in onda a Verissimo, le tappe della loro storia d'amore che dura da nove anni e che ha avuto alti e bassi. Dopo la nascita del primogenito, infatti, Palmeri ammise pubblicamente di aver tradito la moglie. Ma poi è arrivato il perdono e oggi i due sono più innamorati che mai.

