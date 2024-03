Uomini e Donne, il nuovo tronista Daniele chiama in studio Beatriz: «Sapevo non saresti stata la scelta»

di Cristina Siciliano

Beatriz D'Orsi, ex corteggiatrice di Brando, è stata chiamata nuovamente nello studio di Uomini e donne da Daniele Paudice, il nuovo tronista. Per qualche puntata i due hanno condiviso lo stesso percorso fino a quando non c'è stata la scelta di Brando che ha deciso di uscire dal programma con Raffaella Scuotto. Oggi Daniele ha chiesto esplicitamente a Beatriz se volesse sedere nel parterre delle sue corteggiatrici. «Per quel poco che ho visto mi sentivo che tu non saresti stata la scelta da Brando - ha sottolineato Daniele -. Quindi ho chiesto alla redazione di te. Lo sapevo perché me lo sentivo ma con lui non ci ho mai pensato. Se a te fa piacere per me puoi stare qui. Prenditi il tuo tempo».

La risposta di Beatriz

Beatriz inizialmente non riusciva a trovare le giuste parole per comunicare a Daniele la sua decisione.

