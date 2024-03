Cosa fare a Pasqua e Pasquetta? Le stelle danno indicazioni chiare per tutti. Per i segni d'acqua tanto amore e passione. Favoriti soprattutto i nuovi incontri per lo Scorpione. Grosse novità per l'Ariete. Il Cancro, poi, deve decidere cosa fare su una questione che gli sta molto a cuore. Occhio a non litigare per organizzare la Pasquetta. Mercurio, infatti, guarda in cagnesco in molti.

Le previsioni di Leggo per Pasqua e Pasquetta segno per segno. Ecco cosa succede il 31 marzo e Primo aprile.