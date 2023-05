Uomini e donne, ex dama contro Gianni Sperti: «Attacca per creare la discussione»

di Redazione Web

News per Silvia Zanin, ex dama di Uomini e Donne. Dopo essere uscita dal programma con Sabino, Silvia si è confidata a LolloMagazine su Instagram, rivelando quali sono i segnali che ha avvertito dal parterre del Trono Over sui tronisti Nicole Santinelli e Luca Daffrè. Ma Silvia non risparmia nessuno e parla anche di alcuni suoi ormai ex ‘colleghi’ e di Gianni Sperti. Prima di tutto, però, la Zanin racconta come sta proseguendo la sua relazione con Sabino lontano dalle luci dei riflettori.

La love story

La loro uscita dal programma è arrivata in modo inaspettato e veloce, e oggi i due sono felici e Silvia sintetizza tutto con: «Una cosa travolgente e totalmente imprevista». Ma la distanza è tanta: «Ci vorrà pazienza e impegno». Ed ecco che l'ex dama fa riferimento agli attacchi che nelle settimane scorse ha ricevuto da Gianni Sperti. In particolare, l’opinionista le ha lanciato delle accuse quando lei ha palesato la sua decisione di chiudere la conoscenza con un uomo che di recente ha perso il lavoro. «Mi ha attaccato molte volte, ma credo lo facesse per creare la discussione».

Zanin fa notare che Gianni spesso la paragonava a Paola Ruocco, finita spesso sotto accusa. Sebbene non abbia mai avuto problemi con lei, crede che non abbiano molto in comune. L’unica cosa che potrebbe effettivamente accumunarle è l’ironia, pensa l’ex dama.

