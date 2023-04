Uomini e Donne, Cristina Plevani attacca Gemma Galgani: «Massacra un uomo e gli rovina la reputazione»

di Redazione web

Cristina Plevani attacca duramente Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e Donne, negli ultimi giorni, è stata protagonista di un discusso rifiuto fatto al suo corteggiatore. Più volte Gemma ha spiegato di essere infastidita da alcuni atteggiamenti di Silvio, con il quale però ha continuato a uscire e frequentarsi, fino ad andare anche a casa sua.

La relazione di Gemma

Molti utenti hanno avuto a che ridire su questo atteggiamento e tra loro si è espressa anche Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello. Dopo averlo lasciato la dama ha voluto nuovamente vederlo e chiarire con lui incontrando però le opinioni contrariate di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Anche Maria De Filippi ha invitato il volto di Uomini e Donne a voltare pagina: «Mi sembra un rapporto malsano, non siete compatibili».

Le critiche

La Plevani si è detta d'accordo e lo ha fatto con un post su Twitter: «È arrivato il momento dove Gemma massacra l’uomo rovinandogli la reputazione? Strano. Se un uomo ti sembra viscido e volgare, non lo frequenti e soprattutto non vai da lui a dormire. Chiudo fin dall’inizio». Il commento ha ricevuto molti consensi, ma qualche giorno fa il web si era schierato dalla parte di Gemma, che aveva ribadito la possibilità di scegliere e di dire no a un uomo anche se le cose sono andate molto avanti.

È arrivato il momento dove #Gemma massacra l’uomo rovinandogli la reputazione? Strano. Se un uomo ti sembra viscido e volgare, non lo frequenti e soprattutto non vai da lui a dormire. Chiudo fin dall’inizio. #uominiedonne — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) March 30, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Marzo 2023, 15:42

