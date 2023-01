Uomini e donne, caso pitbull: Tara Gabrieletto risponde alle accuse: «Appare tutto molto strano»

Tara Gabrieletto rompe il silenzio e replica alle accuse della sua ex amica Chiara Camerra. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita in tribunale perchè uno dei suoi pitbull ha azzannato e sfigurato il viso della figlia dell'influencer Camerra, di solo un anno. A raccontare quanto successo è stata proprio Chiara che, al Corriere della Sera ha raccontato la storia, che finora era rimasta segreta. Ora la bambina ha il viso sfigurato per essere stata azzannata dal pitbull. Gabrieletto, però, non svela la sua versione dei fatti e decide di esporsi pubblicamente.

Mentre l'ex marito di Tara, Cristian Gallella, ha ufficialmente voltato pagina dopo la fine del loro matrimonio, con la sua nuova fidanzata, ecco che Tara si ritrova a dover dare spiegazioni. Ma senza esporsi troppo: «Non replicherò tramite un social, dal momento che ci sono sedi giudiziarie opportune per replicare a qualsiasi commento diffamatorio e calunnioso. Appare tutto molto strano che sia emerso solo dopo aver ottenuto un risarcimento. Vi auguro una buona giornata».

Il silenzio

Tara Gabrieletto è abbastanza dubbiosa sulle tempistiche scelte da Chiara Camerra per rivelare l’accaduto e decide di non esporsi. Chi si aspettava da parte suo un commento pubblico sui social network si sbagliava. Al contrario, proprio su Instagram, Chiara ha spiegato il motivo per cui ha scelto di parlare pubblicamente del fatto soltanto ora: «La scelta di parlare arriva dalla voglia di liberarmi di un profondo pesantissimo macigno di silenzio e vergogna che mi sono portata dentro per due (per me infiniti) anni».

Il dilemma

L’influencer ha spiegato che in questi due anni è stata costretta a modificare le foto con i filtri per nascondere le cicatrici della figlia. Non solo, sempre sul social, Chiara Camerra ha ribadito di aver trovato in Tara la volontà di nascondere tutto in questi anni. «2 anni di silenzi forzati per questioni legati e non solo» rivela Chiara.

