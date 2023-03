Biagio Di Maro, dopo Uomini e Donne arriva il cinema: «Ho iniziato a girare un film, sarò presente in tutte le scene»

di Redazione web

Biagio Di Maro, uno dei protagonisti più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne, annuncia la sua presenza in un film. Il Cavaliere nel corso della sua partecipazione al programma ha avuto modo di fare conoscenza con più Dame, anche se qualche settimana fa Maria De Filippi lo ha invitato a lasciare la trasmissione. Da quel momento Biagio è diventato molto attivo sui social, scatenando anche qualche polemica.

L'attività sui social

Diversi utenti lo hanno accusato di essersi montato la testa, ma quotidianamente Di Maro condivide contenuti su TikTok, dove recentemente ha annuciato che prenderà parte a un film debuttando al cinema. Dopo aver risposto a un hater che gli diceva: «È solo andato a Uomini e Donne, e se girava un film che faceva», spiegando che avrebbe avuto a tal riguardo un ruolo in un film, ha poi fatto un annuncio ufficiale.

Il film

«Ciao ragazzi un bacio a tutti, vi voglio salutare. Vi voglio annunciare una bellissima cosa: ho iniziato a girare un film. Non sono tra gli attori protagonisti, ma comunque sarò sempre presente in tutte le puntate. Si sta girando qui a Napoli ed è un film molto bello. Qualcuno giustamente dirà “è vero o è falso?”. Prossimamente metteremo delle piccole scene in modo che tutti possano vedere», ha affermato Biagio.

