Amici, Federica in lacrime canta “Tango”, si blocca e commuove la giuria: la reazione di Tananai

Lacrime ad Amici. La prima puntata del serale del talent show di Canale 5 si è conclusa con l'eliminazione di Megan e di NDG. Durante il ballottaggio finale, NDG è andato in sfida con Federica che è riuscita a salvarsi con un'esibizione che ha incantato il pubblico in studio e a casa.

La cantante, appartenente alla squadra di Arisa, si è esibita sulle note di Tango - il brano sanremese di Tananai - riuscendo a fatica a completare l'esibizione a causa della forte commozione: è scoppiata in lacrime.

L'esibizione di Federica ad Amici

Non è stato un momento semplice per Federica. La cantante, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime e a metà canzone ha tentato di interrompere la performance perché la troppa emozione le impediva di proseguire con il brano. Si è fermata per alcuni secondi, riuscendo però a riprendere in mano l'esibizione e a portarla a termine con grande maestria e con la voce rotta dal pianto.

Ad emozionarsi insieme alla cantante anche il giudice Giuseppe Giofrè che è scoppiato in lacrime notando la difficoltà di Federica. Il giurato ha ricevuto sostegno da Maria De Filippi che è corsa ad abbracciarlo.

La reazione di Tananai

La forte emozione di Federica è arrivata dritta al cuore dell'autore del brano di Tango, Tananai. Il cantante, classificatosi quinto al Festival di Sanremo, ha condiviso il video dell'esibizione e con un cinguettio ha voluto congratularsi con la cantante per l'esibizione impeccabile nonostante le difficoltà: «Grazie Federica, mi hai fatto emozionare tanto».

Secondo quanto scrivono gli utenti sui social, la cantante ha avuto un crollo emotivo durante l'esibizione non per il rischio e la paura di abbandonare la scuola di Amici ma per problemi di cuore: Federica e Piccolo G - altro concorrente dell'attuale edizione di Amici - formano una coppia. I due pare abbiano smesso di frequentarsi - anche se ai pomeridiani del talent show non era stato annunciato - e la rottura della loro storia d'amore ha fatto commuovere la cantante durante l'emozionante brano che parla di una storia d'amore vissuta a distanza.

Grazie Federica, mi hai fatto emozionare tanto 🤍 pic.twitter.com/CaBwUoLNWn — Tananai (@Tananai5) March 18, 2023

