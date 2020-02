Uomini e donne, Barbara De Santi e il lancio di oggetti contro Marcello: «Non sono delusa, ma non ho capito la sua reazione»

“Non mi sono pentita di avergli lanciato un biscotto”, non è finita bene (per la precisione ha lanciato anche una scarpa) al trono over di “Uomini e donne” la conoscenza fra la dama Barbara De Santi e il cavaliere Marcello Michisanti. L’alchimia non ha funzionato e ha portato alla discussione in studio.

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox del week end di Paolo Fox





Tutto è iniziato dai racconti di una collega: “Ho deciso di lasciargli il mio numero – ha raccontato al “Magazine di uomini e donne” - dopo il racconto entusiasta di Anna Tedesco, che continuava a dire che lui è un signore, sponsorizzandolo tantissimo. Con lui poi ho passato una bella serata durante la quale, proprio quando mi è venuto a prendere all'aeroporto, aveva già tirato fuori un po' il suo lato irascibile, che d'altronde ho anche io”.

Poi ha scoperto di non essere corrisposta: “Durante la settimana in cui ci siamo sentiti poi ho semplicemente notato che Marcello non era interessato a me. Non sono stata trattata male e non mi ha mancata di rispetto: come ho detto in studio, ho solo percepito da parte sua uno scarso interesse nei mei confronti”.

La scela di non vederlo più ha portato al peggio: “Lui si è poi infastidito e ha cominciato a inveirmi contro dopo che io ho scelto di non frequentarlo più, quando fino all’attimo prima diceva cose carine del tipo: “sei smart”, “Sei bella”… Non sono delusa, ma non ho capito la sua reazione, davanti alla quali io ho reagito ancora peggio…”

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Febbraio 2020, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA