Oroscopo di Paolo Fox del week end di Paolo Fox: Ariete bene in amore, Leone sottotono

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il, come tutte le settimane, è guidato dalle previsioni di Paolo Fox . L'astrologo ha analizzato le stelle, spiegando segno per segno cosa succederà in amore, sul lavoro e come andrà la fortuna. Ecco le previsioni dell' oroscopo nel dettaglio :Giornate positive per l'amore con Venere in transito nel segno, ma fate attenzione alle vostre scelte. Sul lavoo potrest provare altre strade ma non rischiate.. L’amore è ancora protagonista. Cercate di parlare chiaro se volete svelare i vostri sentimenti. Sul lavoro serve concentrazione.In questo week end potrete chiarire contrasti avuti in passato. Giornate positive anche per il lavoro, potrete recuperare a livello economico.Momento positivo per recuperare delle situazioni importanti. Sul lavoro siete molto ansiosi, cercate di fare le cose con calma e di fare attenzione al denaro.Giornate sottotono in amore, cercate di non riversare i vostri problemi nella coppia, ma nel corso del week end recuperate. Avete bisogno di maggiore serenità sul lavoro.Date troppo spazio al lavoro e l'amore rischia di rimetterci. Non sottovalutate eventuali novità.Fate attenzione in amore, nella coppia c'è tensione. Anche sul lavoro qualcosa non va, ma lasciate correre e rimandate le decisioni al prossimo mese.Non sono giornate brillanti per l'amore. Il consiglio è di non pensare più al passato ma guardare al futuro. Sul lavoro c'è un maggiore impegno.Fine settimana positivo per i sentimenti, quindi se dovete chiarire qualcosa potrete approfittare. Buone notizie in arrivo sul lavoro.Siete stressati in amore e il nervosismo si sente nel rapporto di coppia. Tensione anche sul lavoro, potrebbero esserci imprevisti.Nel week end l'amore viaggia alla grande e le storie che nascono adesso avranno di sicuro modo di svilupparsi in futuro. Sul lavoro agite con prudenza.Nel fine settimana il sole entra nel segno e darà buone opportunità, soprattutto in amore. Buone intuizioni sul lavoro.