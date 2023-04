Uomini e donne, anticipazioni: lite furiosa tra Gemma Galgani e Paola. «Sei affamata»

Anticipazioni a Uomini e Donne. Come riporta il sito Isa e Chia, grazie a una spia presente nel corso della registrazione di oggi, ci sono state diverse dinamiche. Partendo dal Trono Classico, la protagonista è Nicole che, a inizio registrazione, ha spiegato che avrebbe voluto portare in esterna Carlo Alberto Mancini. Ma poi ha fatto marcia indietro in quanto ha riferito che, dopo la puntata di sabato, ha chiesto alla redazione del programma se lui si fosse interessa a lei. Avendo avuto risposta negativa, ha scelto di non fare l’esterna.

I tronisti

Luca Daffrè ha eliminato Carmen, la corteggiatrice che lui considerava ‘troppo donna’ ed ecco una nuova ragazza per lui, Camilla. Luca, in realtà, già sa chi è tramite Instagram. Quando viene trasmessa l'esterna di Luca e Alice sembra tutto molto dolce tra loro. Però, quando lui tenta di baciarla lei dice si rifiuta, anche se poi spiega che le sarebbe piaciuto: «Avrei avuto voglia ma preferisco fare le cose piano piano».

Trono Over

Paola Ruocco, la sera prima uscita col cavaliere Elio a cena, ha avuto da ridire con il cavaliere. Lui, essendo intollerante alla ricotta e al burro, è rimasto male perchè lei ha ordinato una bruschetta proprio col burro. «È come se un astemio esce a cena con una persona che beve un litro di vino nonostante all’altro dia fastidio». Per questi motivi, la storia non è decollata. Ed ecco che scoppia una forte litie tra Paola e Gemma Galgani, perchè la prima afferma che Gemma è «affamata». Galgani non ci sta e, dal centro studio, si è alzata andando muso a muso con l’altra dama che era seduta. Le due hanno sbraitato per un quarto d’ora: «Come ti permetti di dire che sono affamata?» ha detto la torinese. «No, ma io intendevo che sei affamata di affetto, di contatto» la replica di Paola.

News per Gemma

Dopo la sfuriata, si è presentato un nuovo cavaliere per Gemma, Giuseppe di Anzio, suo coetaneo e Galgani si è mostrata propensa nel conoscerlo, seppur non sia il suo tipo. Alessio è uscito con Rebecca, la ragazza che usciva con Armando Incarnato. Lui ha chiuso con Cristina, la coetanea di Aurora Tropea, perché si era arrabbiata dopo aver visto che lui ballava con Rebecca.



Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 21:25

