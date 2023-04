Ilary Blasi a Verissimo, frecciatina a Totti: «L'amore? Bastian così»

di Redazione web

Ilary Blasi era l'ospite più attesa della puntata domenicale di Verissimo. Silvia Toffanin ha intervistato la conduttrice romana, con la quale è molto amica, e che domani, lunedì 17 aprile, comincerà la sua nuova avventura alla guida della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Ilary ha fatto il suo ingresso in studio con un vestito di jeans molto sexy e degli occhiali da sole scuri con in sottofondo "Flowers", il brano di Miley Cyrus che parla del suo riscatto dopo la delusione d'amore. Sarà stata una frecciatina all'ex marito?

L'intervista di Ilary Blasi

Silvia Toffanin ha cominciato così l'intervista con Ilary Blasi: «I telespettatori staranno aspettando che tu parli della tua separazione da Francesco Totti ma oggi non sei qui per fare questo. Un'altra volta, quando sarà il momento, racconterai la tua verità». Durante l'intervista Ilary ha, quindi, raccontato a Silvia Toffanin la "sua" nuova Isola dei Famosi: «Non vedo l'ora che cominci perché il cast mi piace molto, noi scegliamo i personaggi e cerchiamo le persone più diverse tra loro perché in questo modo ognuno creiamo varietà. Quello che mi ha colpito di più di questo cast è il fatto che i concorrenti non vedano l'ora di partire... ma non sanno cosa li aspetterà!».

Insieme ad Ilary, poi, Silvia Toffanin ha ospitato anche Cristina Scuccia che sarà una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi. L'ex "Suor Cristina" ha detto: «Non vedo l'ora di vivere questa nuova esperienza che è per me un atto di incredibile incoscienza che mi servirà per affrontare alcune mie paure e timori».

Al termine della sua intervista a Verissimo, Silvia Toffanin ha fatto a Ilary una domanda sull'amore, alla quale la conduttrice ha semplicemente risposto: «Bastian così», si è rimessa gli occhiali da sole, ha abbracciato l'amica ed ha lasciato lo studio tra le risate e gli applausi.

Il pensiero di Michelle Hunziker

Silvia Toffanin ha fatto una sorpresa a Ilary Blasi regalandole un video dedica da parte di Michelle Hunziker che le dice: «Non vedo l'ora di rivederti in televisione perché sei bravissima e tra un pannolino e l'altro ti seguirò sempre. Meriti tutto il bene e il successo che sta avendo. Sei una professionista e un'amica speciale».

