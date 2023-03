Uomini e Donne, un cavaliere abbandona lo studio. Maria De Filippi costretta a intervenire

di Redazione web

Un nuovo abbandono scombussola gli equilibri del trono over. Nel corso dell'ultima puntata del programma di Maria De Filippi, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, si è parlato nuovamente a lungo della frequentazione tra Gemma Galgani e Silvio che però non avrebbe avuto un esito positivo.

Gemma e Silvio

In più occasioni la dama non si è detta coinvolta da Silvio, ma soprattutto ha avuto a che ridire con la sua mancanza di romanticismo e il suo linguaggio, a volte troppo esplicito. Nel corso della trasmissione i due hanno discusso a lungo fino a prendere la decisione di interrompere la frequentazione, decisione che però ha portato Silvio a fare una scelta radicale, quella di abbandonare lo studio. Ora ci si chiede cosa farà Gemma, anche se non si crede possano esserci molte speranze per loro come coppia.

L'attacco ad Armando

Ma nel corso della puntata non sono mancati momenti accesi e turbolenti che hanno costretto Maria De Filippi a intervenire. Armando Incarnato, invece, ha già chiuso la sua conoscenza con una dama arrivata in studio durante la registrazione di ieri. Gianni Sperti, Aurora Tropea e Paola si sono scagliati contro di lui insieme a Tina, spingendo Armando ad allontanarsi dallo studio. Il gesto ha infastidito Gianni che ha commentato negativamente l'accaduto, ma a quel punto è intervenuta Maria per smorzare i toni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 11:23

