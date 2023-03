Suor Cristina a L'Isola dei Famosi: «La fame non mi spaventa, sono abituata alle missioni umanitarie». Ma scoppia la polemica

di Redazione web

Cristina Scuccia, ex suor Cristina, a pochi giorni dalla sua partenza per L'Isola dei Famosi, finisce in un vortice di polemiche. L'ex concorrente di The Voice ha deciso di abbandonare gli ordini per dedicarsi alla sua grande passione, il canto e il mondo dello spettacolo. La sua decisione non è stata esente da polemiche che si sono ancor di più accese con la sua partecipazione al reality.

Il video musicale

Cristina qualche giorno fa ha postato il video della sua ultima canzone in cui balla insieme ad altri due uomini e a molti non è piaciuto il fatto che avesse degli atteggiamenti considerati provocatori e troppo sensuali. A scatenare le polemiche non è stata solo la coreografia della ex suora ma anche alcune dichiarazioni che avrebbe rilasciato prima di partire per l'Honduras, come ha riportato anche Deianira Marzano.

La polemica

Quando è stato fatto presente alla Scuccia che in Honduras avrebbe dovuto affrontare lunghi periodi di digiuno lei non si sarebbe scomposta, affermando che sapeva già di cosa si trattava avendo partecipato come suora a missioni umanitarie in paesi del terzo mondo. A riportare queste parole è indignata Deianira: «Va all'Isola e dichiara che lei non patisce la fame perché è abituata quando faceva le missioni». Proprio il confronto tra un reality televisivo e fame nel terzo mondo ha indignato l'esperta di gossip e altre persone: «Ma come puoi paragonare la fame dei paesi del Terzo Mondo con un reality, abbi almeno la misericordia di non mettere queste cose in mezzo, nel rispetto dei cristiani». Molti che hanno visto nelle sue parole molta superficialità.

