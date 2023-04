Uomini e Donne, Maria De Filippi in difficoltà dopo il ritorno di due ex. Il web non si fida

di Redazione Web

Maria De Filippi ha cercato di far scoppiare la pace tra Alessandro e Pamela nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, ma le dinamiche di quanto accaduto non sono affatto piaciute al pubblico. I due ex volti del Trono Over, che tornano in studio raccontando di essere in crisi, non hanno convinto i telespettatori che sostengono si tratti solo di una sceneggiata per avere visibilità.

Maria psicologa

I due parlano di incomprensioni legate a delle liti e a tal riguardo Maria prova a mediare. I due raccontano delle loro motivazioni ed emerge che a farla da padrone sia la gelosia: «Mi sembrano scenate di gelosia, ma in realtà non vedo motivo di rottura. Sono litigate, discussioni, che magari in una coppia possono avvenire. Se tu reagisci così a un uomo che si avvicina così… Lo capisco, non ti sei sentito rispettato, ma capisco che dietro questo quello che ti muove è anche un sentimento. Sono litigate che sotto-intendono un sentimento di possesso… Tu vuoi stare con lei o no? Perché lasciarsi? Non capisco», afferma Maria in studio.

Le polemiche

La conduttrice li invita a ballare insieme per chiarirsi e dopo la musica i due tornano sorridenti come se nulla fosse successo. Il pubblico e gli opinionisti sono ancora più scettici e il web storce il naso anche nei confronti della padrona di casa. Maria De Filippi viene criticata per aver dato visibilità ai sue ex del trono over che era evidente non avessero nulla da chiarire in realtà.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 14:32

