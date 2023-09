Nilufar Addati (ex U&D) confessa: «Soffro di "pucundria"». Ecco di cosa si tratta

di Redazione web

Nilufar Addati ha 25 anni ed è diventata famosa in tv per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice prima, e tronista dopo. Nel tempo ha saputo creare un legame molto forte con i suoi follower, più di un milione su Instagram, che la seguono e la sostengono in ogni avventura lavorativa e personale.

Quest'anno, l'influencer è stata una degli invitati al Festival del Cinema di Venezia e ha incantato sul red carpet con un abito quasi bianco, lungo, firmato Atelier Emé. Nilufar era elegante e molto bella.

Tuttavia, una volta tornata a casa, a Milano, qualcosa è cambiato. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Nilufar Addati (ex U&D) in bikini, i fan: «Sei bella così, anche in carne». Lei: insulti travestiti da complimenti

Uomini e Donne, Nilufar Addati e la cattiva alimentazione: «Mi vedo lievitare». Come sta l'ex tronista

Nilufar Addati e il suo disagio

Nilufar Addati ha raccontato ai suoi follower di soffrire di "pucundria", termine napoletano che indica uno stato d'animo molto particolare.

«Quando vivo eventi così importanti come Venezia, cerco di godermeli al massimo. Io sono molto critica vero me stessa, ma sono molto soddisfatta e contenta. Una volta che torno a casa, però, mi siedo sul divano e sono da sola e provo un sentimento che in napoletano si chiama "pucundria". Cosa è? Un sentimento misto tra malinconia, un po' di angoscia e ansia, anche un po' di solitudine.

La ragazza cerca di superare questo brutto momento rivedendo le foto e i video dei giorni precedenti e cercando di tenere a mente che lei non è sola, ma piena di amici e persone che le vogliono bene.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA