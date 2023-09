Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: scoperto il sesso del bambino

di Redazione web

Si è tenuto nelle ultime ore il baby shower del nascituro di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due hanno rivelato la gravidanza sui social e sono nelle scorse settimane hanno fatto sapere che proprio oggi avrebbero scoperto il sesso del bambino insieme ad amici e parenti.

Un momento emozionante che ha visto l'ex tronista di Uomini e donne saltare dalla gioia e lanciare i palloncini color... Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione genitori: «Non vedo l'ora...». Poi l'indizio sul nome

Andrea Cerioli presto papà: «Piango già per tutto, Arianna è molto più tranquilla di me e ha scoperto di essere incinta così...»

Andrea Cerioli papà

È una femminuccia.

Il nome ancora non è stato scelto. L'ex corteggiatrice aveva confessato di essere in disaccordo con tutti i nomi proposti dal marito e che per questo ancora nulla è definitivo.

