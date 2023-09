Temptation Island, tra Perla Vatiero e Greta Rossetti scontro senza esclusione di colpi su "TikTok": per i follower c'è già una vincitrice

di Redazione web

La relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vaterio è volta al termine durante l'ultimo falò a Temptation Island, quando il giovane ha deciso di uscire dal programma insieme alla tentatrice Greta Rossetti, mentre la (ex) fidanzata ha voluto continuare la frequentazione con il proprio tentatore Igor Zeetti, con il quale sembra avere una relazione. La loro decisione è arrivata dopo un percorso pieno di incomprensioni, i fan hanno da subito accolto molto bene queste nuove storie d'amore, sostenendo i loro beniamini.

Tra Perla e Greta, ex fidanzata e tentatrice, non c'è mai stato nessuno scontro poiché le due si ignoravano, cercando di essere superiori a frecciatine e provocazioni. Tuttavia, da ieri, 31 agosto, le due si scontrano a suon di TikTok. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Scontro social tra Perla e Greta

Lo scontro social tra Perla Vaterio e Greta Rossetti avrebbe avuto inizio con un video TikTok della ex fidanzata che commentava con un audio la relazione tra la tentatrice e Mirko Brunetti.

Greta ha voluto contraccambiare la frecciatina dicendo: «Quando non ha altri contenuti da portare se non quelli in cui parla di te», utilizzando lo stesso audio di Perla.

Quest'ultima risponde con una canzone trap che dice: «Sore ma chi ti ha mai ca*ato?», alla quale Greta risponde con: «Quando vogliono far finta di essere superiori ma non fanno altro che parlare di te».

Insomma, le due ragazze non si sono risparmiate e il pubblico, per adesso, sta dichiarando vincitrice Perla, ma chissà come andrà a finire tra le due...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 13:36

