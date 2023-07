Nikita Pelizon tentatrice a Temptation Island nel 2018: «Mi ritirai, non ero psicologicamente pronta...»

di Redazione Web

Nikita Pelizon, dopo la vittoria al GfVip, ha lanciato il suo primo singolo "Mojito" mettendosi in gioco nel mondo della musica. Dopo essersi dedicata alla vendita delle sue giacche e aver lanciato una serie Nikita in tour, progetto lanciato su YouTube, la vincitrice dell'ultima edizione del GfVip, condotto da Alfonso Signorini, ha raccontato, nelle ultime ore, com'è stata la sua partecipazione a Temptation Island. Ma andiamo a vedere cosa ha detto l'ex gieffina nel dettaglio.

Il racconto di Nikita Pelizon

«Ho fatto Temptation Island nel 2018, motivata dal desiderio di volermi estraniare dalla mia realtà, dai miei tormenti personali, ma non ero psicologicamente pronta al punto che di lì a pochissimo mi ritirai. - ha sottolineato Nikita Pelizon in un'intervista a Novella 2000 -.

Poi, l'ex vincitrice del GfVip ha raccontato che spesso le hanno proposto di rifarsi il seno. «Dopo il primo reality mi suggerirono di rifarmi il seno perché al pubblico piace la donna formosa. Anache il mio ex fidanzato mi suggerì di sottopormi a questo intervento. So di avere un aspetto perfetto, seno piccolo, naso un po' ingombrante ma ho deciso di accettarmi come sono, nella mia unicità».

