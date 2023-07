Nikita Pelizon e Massimo Boldi, il balletto social scatena gli hater: «Tutto molto trash»

di Redazione Web

Nikita Pelizon ha annunciato nei giorni scorsi l'uscita del suo nuovo singolo Mojito: un brano fresco per l'estate. E proprio nelle ultime ore, l'ex gieffina ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok nel quale ha coinvolto Massimo Boldi in un balletto divertente.

Nikita Pelizon ha trascinato l'attore nella realizzazione della breve coreografia del pezzo e a fine video è comparsa anche l’ex naufraga, Myrea Stabile. «E se anche il nostro cipollino balla, tu che aspetti? Ho amato questo momento, siete energia pulita e grazie dei consigli», ha scritto l'ex gieffina a corredo del video.

Ma sono molti gli hater che non sono riusciti a trattenere le critiche nei suoi confronti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno detto.

Sono stati moltissimi i commenti dei fan dell'ex gieffina al video del balletto divertente con Massimo Boldi.

«A me sembrano tutte uguali queste canzoni. Il solito ritmo dei tormentoni estivi copiati e stracopiati. Si fa presto a spacciarsi per cantanti», ha scritto un utente. «Ma la falsità di questa donna». E ancora: «Che il trash abbia inizio». «Massimo Boldi scappa da lei», ha scritto ancora un altro utente.

Tanti anche i commenti positivi che continuano a sostenere l'ex gieffina. «Che bella carica positiva, Ti adoro Niki». E ancora: «Sono in un periodo particolare per la salute di mio marito ma sentendo questa canzone mi dà una carica in più».

