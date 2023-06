Nikita Pelizon, Matteo Diamante si sfoga: «Rapporto speciale, ma ho bisogno dell'esclusività»

di Redazione web

Nikita Pelizon e Matteo Diamante hanno condiviso tanti momenti importanti nella loro vita. La loro relazione, tra alti e bassi, è andata avanti per quasi 7 anni, nonostante si siano lasciati per qualche periodo. Nikita Pelizon ha partecipato, e vinto, l'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Durante il suo percorso all'interno della Casa, Matteo Diamante si è "intrufolato" per un breve periodo di tempo e nel corso della sua permanenza è riuscito a riprendere in mano la sua relazione con Nikita.

Usciti dalla Casa, Nikita e Matteo hanno continuato a viversi fuori dal programma, ma negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato e Matteo Diamante ha chiarito la situazione con alcune storie su Instagram.

Matteo Diamante ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui chiarisce una volta per tutte il suo rapporto con Nikita. I fan hanno sempre sperato che tra i due le cose potessero funzionare e Matteo ha provato in tutti i modi a far andare avanti la loro relazione, ma alla fine si è sfogato su Instagram, ammettendo: «Io e Nikita non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo insieme ed è stato un sogno. Io e lei siamo connessi, ci capiamo con un solo sguardo e sappiamo ciò di cui necessita l'altro. Ma essere connessi non basta. Nei momenti in cui stavamo insieme era tutto perfetto, ma io ho bisogno di stabilità ed esclusività. C'è chimica, attrazione e tanto bene.

Insomma, la chimica c'è, ma Nikita non vorrebbe una relazione stabile, mentre Matteo la desidera ardentemente.

I fan sono molto dispiaciuti, ma hanno anche comrpeso le motivazioni dietro a questo distacco che, tuttavia, secondo loro non durerà molto perché l'attrazione tra i due è molto forte.

Non ci resta che aspettare e vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 15:16

