Kate e William, la straordinaria normalità dei Cambridge nel lussuoso resort alle Bahamas: ecco il menù nella suite da sogno

Non è sempre facile distinguere sogno e realtà quando si tratta della vita di William e Kate, che vedono realizzare ogni loro desiderio prima ancora che possa essere espresso. Ne è una prova il lussuoso soggiorno di due notti che la coppia reale si è concessa al The Cove, il resort cinque stelle all'Atlantis Paradise Island delle Bahamas, ultima tappa del loro controverso tour dei Caraibi.

William e Kate, la straordinaria normalità dei duchi di Cambridge

Secondo quanto riferito da una fonte anonima di Page Six, i duchi di Cambridge avevano un programma molto fitto di impegni, nonostante ciò sono sembrati sempre «felici» e «rilassati». «Erano così cordiali con il personale del resort, sorridevano agli ospiti che passavano. Sembrava che si stessero godendo il loro soggiorno».

Nei momenti di relax, hanno partecipato ad alcune attività all'aperto con tutti gli inconvenienti del caso. A un certo punto infatti sono stati visti tornare «dalla vela sotto la pioggia», «erano bagnati fradici e sono tornati al resort ridendo», come due giovani innamorati. Una scena degna dei migliori film romantici.

William e Kate, la suite da sogno e le chiamate ai figli

La coppia ha alloggiato nella lussuosa suite all'ultimo piano del resort, dotata di tre camere da letto, un'ampia zona giorno, un ufficio, una cucina completa di ogni genere di comfort e una zona pranzo, con un'imprendibile vista sull'oceano, debitamente documentata dai duchi che su FaceTime sono sempre rimasti in contatti con i tre figli, George, Charlotte e Louis.

Il menù dei Cambridge

Durante il loro soggiorno hanno spesso fatto ricorso al servizio in camera, sia per i pasti principarli sia per l'irrinunciabile rituale british, il tè delle 5 p.m., accompagnato da una torta di biscotti al cioccolato e mini torte di meringa al limone, pasticcini al lampone e focaccine appena sfornate con marmellata e panna.

«La loro prima notte, il duca ha chiesto la pizza ai peperoni – ha riferito la fonte –. La loro seconda notte, hanno ordinato da Nobu, che è uno dei ristoranti del resort. Hanno mangiato sushi, sashimi e salmone alla griglia con teriyaki servito su un letto di noodles». Il tutto innaffiato da un buon punch al rum, che hanno ordianto per due notti di fila. Mentre al mattino la colazione era rigorosamente a base di «frullati di mango», che sono sembrati essere «un successo».

William e Kate, gli omaggi del resort

Come riferisce la fonte, pare che la coppia reale non abbia avanzato particolari richieste e che anzi sia apparsa molto alla mano e low profile. Nonostante ciò, il resort ha provveduto ad accogliere William e Kate come si conviene, con vasi di fiori freschi e due accappatoi del brand etico niLuu da 600 dollari l'uno in omaggio, insieme ad alcuni deliziosi dolci del brand Sugarfina e prodotti di artigianato locale.

