Wanda Nara festeggia il compleanno con la famiglia e pochi amici, il party casalingo a causa del Covid

Wanda Nara festeggia il suo compleanno lontano dai soliti party sontuosi e sbrilluccicanti. L'emergenza coronavirus ha ridimensionato anche il party della moglie di Icardi, che ha trascorso la serata con la famiglia e con pochi amici. La coppia con il resto della famiglia ha organizzato una grigliata nella casa vicino Parigi.

Leggi anche > Luciana Littizzetto, la battuta su Wanda Nara nuda scatena il web: «Comicità fuoriluogo»

Nella sontuosa villa la famiglia ha ricevuto qualche amico, ma Mauro e i figli della Nara le hanno fatto trovare comunque una bella sorpresa: un muro di palloncini e pupazzi di peluche. Niente paillettes e brillantini per Wanda in questo compleanno ma una tuta comoda in tenuta casalinga. Insieme a lei e alla famiglia qualche amica e un menu semplice a base di carne grigliata dallo stesso Icardi.

Una festa modesta, rispetto a quelle a cui Wanda aveva abituato i suoi followers, un festeggiamento intimo e in famiglia, in attesa di tempi migliori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA